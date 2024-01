Partida de Xadrez

Partida de Xadrez: Alta velocidade Lisboa-Porto vs Lisboa-Madrid

Partida de Xadrez é o nome do espaço de debate do Negócios sobre os grandes temas da actualidade económica com os comentadores residentes António Ramalho e Gonçalo Moura Martins e moderação de Maria João Babo. Quinzenalmente, às segundas-feiras, disponível em todas as aplicações de podcast e no site www.negocios.pt. A alta velocidade ferroviária é o tema do primeiro episódio, com a prioridade dada à ligação de Lisboa à Galiza em detrimento de uma linha para Madrid.

A carregar o podcast ...

17:00 29 min.