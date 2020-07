Ambiente põe em “alto risco” 2,2 biliões de dívida

Leia Também Ambiente é risco para a maioria das cotadas do PSI

TOME NOTA O "termómetro" do risco de crédito A Moody’s separa o tipo de risco a que a dívida de diferentes setores está sujeita em quatro categorias diferentes. Estas descem desde o risco elevado ao baixo risco.



Risco elevado - Imediato

Aqui incluem-se os setores que já sentem "implicações significativas no crédito" e nos quais um número substancial de emitentes sofreu mudanças ao nível da avaliação da dívida ou vai sofrê-las dentro de três anos. A Moody’s prevê que o modelo de negócio não é compatível com a regulação. Energéticas e "utilities", assim como a indústria do carvão, são exemplos.



Risco Elevado - Emergente

Para os setores neste grupo, caso não sejam tomadas medidas, é provável que dentro de três a cinco anos surjam na categoria de maior risco e vejam afetada a qualidade do crédito. Contudo, há uma maior capacidade de adaptação e maior margem temporal para tal. São exemplo os fabricantes automóveis ou a indústria química.



Risco moderado

Neste patamar, a exposição aos riscos ambientais é "gerível". Estes podem interferir com a qualidade do crédito dentro de três a cinco anos mas há tempo para desenvolver soluções ou de diluir o impacto dos investimentos necessários. Estão mais de 10 biliões de dólares em jogo, em setores como as companhias aéreas ou as papeleiras.



Risco baixo

Esta categoria corresponde a mais de 62 biliões de dívida. A exposição ao ambiente não é provável que se materialize em quaisquer consequências num horizonte de sete anos. Válido para os bens de consumo e banca.

A agência de notação financeira analisou 84 setores, que correspondem a 74,6 biliões de dólares de dívida. Entre estes, a fatia que está exposta a risco elevado imediato soma 517 mil milhões, aos quais se juntam outros 1,7 biliões referentes às entidades para as quais o risco elevado é emergente. Assim se perfaz um total de 2,2 biliões de dólares.A análise da Moody’s avalia a exposição de cada setor a cinco categorias que são consideradas as mais relevantes no que toca a riscos ambientais. São elas a poluição do ar, a poluição dos solos e das águas, as restrições no uso de terrenos, a escassez de água, a regulação das emissões de carbono e as catástrofes naturais ou humanas.Dentro do grupo de mais "alto risco" destacam-se a exploração de carvão, a par das "utilities" e das energéticas. Estas "já experienciaram uma pressão substancial" no crédito em resultado dos riscos ambientais, nota a Moody’s.No caso da indústria do carvão, a pressão resulta sobretudo da redução da procura pela matéria-prima, que se pode manifestar ao nível das receitas e margens, embora com algumas nuances. Há variações consoante a região e o tipo de carvão em causa: aquele que é produzido para fins metalúrgicos estará menos comprometido que aquele usado para fins térmicos. O custo cada vez menos competitivo em comparação ao gás e às energias renováveis está a contribuir para os desequilíbrios na dívida.Já as "utilities" e energéticas estão "diretamente expostas à pressão legislativa para o corte das emissões", o que pode causar disrupções nos modelos de negócio e também nas margens financeiras. Também aqui existem diferenças relevantes entre emissores, que têm em conta o peso da geração de energia na empresa, as tecnologias envolvidas e a localização geográfica. A pressão é menor, por exemplo, na Ásia em comparação com a Europa, uma vez que no Oriente a procura ainda está em franco crescimento.Os restantes nove setores deverão sentir as mesmas pressões, mas apenas num horizonte de três a cinco anos, prevê a agência, que os insere na categoria de riscos elevados emergentes. Aqui estão contempladas a indústria automóvel, química, mineira, dos materiais de construção, produção e exploração de petróleo, de gás, refinação e marketing de petróleo e gás, do aço, transportes náuticos, terrestres e logística."Os emitentes nestes setores tendem a ter uma maior flexibilidade que aqueles incluídos na categoria de ‘riscos elevados imediatos’, no que diz respeito à resposta à regulação, dentro do tempo da despesa de capital requerida", explica a Moody’s. Esta prevenção pode ser feita tanto através do investimento em soluções e na prevenção dos danos ambientais como, por outro lado, optando por passar os custos inerentes para os clientes ou contribuintes.