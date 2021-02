Os governos serão cruciais para contrariar as alterações climáticas, defende Bill Gates. O empresário apela a criatividade nas políticas, de forma a facilitar o surgimento de soluções adequadas e atempadas.

Diz que os governos tentaram, muitas vezes, usar regras que já tinham sido adotadas para resolver outros problemas, agora no sentido de reduzir as emissões – uma abordagem semelhante a tentar "criar inteligência artificial usando um computador ‘mainframe’ dos anos 60". Porém, introduzir legislação nova e abrangente é difícil, até porque os produtores incumbentes resistem a padrões mais elevados e a outras mudanças caras. Como alguém que está do lado "regulado" da equação regulatória, que soluções vê para resolver o problema das políticas desadequadas?

Precisamos de ação governamental para resolver este problema – trata-se de fazer a transição de todo o sistema de energia do mundo a uma velocidade sem precedentes. Os investimentos do setor privado por si só não terão sucesso, a menos que tenhamos condições de mercado que recompensem a inovação e permitam que as tecnologias limpas sejam competitivas. Precisamos do governo para ajudar a criar esse ambiente. Portanto, necessitamos de ação governamental que seja direcionada, robusta e previsível. É por isso que não falo sobre inovação apenas no que diz respeito à tecnologia, mas também no que toca às políticas e mercados. Precisamos que os legisladores pensem de forma criativa sobre as maneiras certas de estimular a inovação em energia limpa, criar condições equitativas e acelerar a transição energética. A minha equipa na Breakthrough Energy está a trabalhar com líderes do governo para desenvolver e defender as políticas que são necessárias para obter zero emissões líquidas.

Além da política, sugere que os governos devem ser mais ousados??no investimento em investigação relacionada com o clima. Que papel devem as universidades desempenhar, tanto em termos de investigação quanto na transmissão do conhecimento necessário para moldar as políticas?

As universidades oferecem um ambiente onde se fomentam ideias e desenvolvem tecnologias limpas. A ciência, a pesquisa e a engenharia nas universidades do mundo inteiro estão entre os fatores mais importantes para nos ajudar a atingir as zero emissões líquidas. Obviamente, as descobertas precisam de sair do ambiente universitário para dar forma a novas políticas e moldar o mercado. Algumas instituições académicas estão a esforçar-se por ajudar os seus professores a comunicarem com mais eficácia, a tornarem as suas investigações mais relevantes para quem formula as políticas e a impulsionarem as suas descobertas tecnológicas para que estas cheguem às empresas e aos mercados. Estas peças são cruciais para se evitar um desastre climático.

Enfatiza que o argumento moral para a ação climática é tão forte quanto a argumentação económica, porque as alterações climáticas prejudicam desproporcionalmente os mais pobres do mundo. Mas a ação climática também tem implicações na distribuição de riqueza. Como aponta, mesmo um prémio verde muito baixo para descarbonizar todo o sistema elétrico dos Estados Unidos pode não ser acessível para as famílias de rendimentos mais baixos, e os países em desenvolvimento estão numa posição muito mais fragilizada para realizar uma transformação destas. Como se podem superar estes desafios? O seu trabalho de implementar outras tecnologias em cenários de rendimentos mais baixos contém lições relevantes?

Este é um tópico extremamente importante. Os países de rendimentos baixos e médios vão usar mais energia nas próximas décadas, à medida que saem da pobreza. Todos nós devemos querer que essa energia seja limpa – mas eles só se comprometerão a usar energia limpa se ela for tão barata quanto os combustíveis fósseis são hoje. Portanto, quando se é um líder de um país rico, a pergunta que deve ser feita é o que o respetivo governo ou empresa está fazer para tornar a energia acessível para o mundo inteiro se tornar verde – incluindo países de rendimentos médios e, eventualmente, baixos. O alargamento do investimento em investigação e desenvolvimento (I&D) e outras políticas deve ter isto como objetivo. Muitas das empresas em que estou a investir estão a trabalhar em ideias que seriam acessíveis em países de rendimentos baixos.

Está entre os líderes empresariais que reconhecem publicamente o papel crucial do governo em qualquer grande desafio, como é o caso das mudanças climáticas. Enfrentá-las exigirá um papel mais alargado para o setor público do que até mesmo as vozes mais adeptas da intervenção do governo estão acostumadas?

"Não temos tempo a perder" e há que mudar hábitos

A transição para uma economia de energia limpa terá que ser impulsionada tanto pelos governos quanto pelo setor privado, trabalhando em conjunto – tal como aconteceu com a revolução dos computadores pessoais. Isto significa um papel maior para o governo, tão somente porque esse papel tem sido relativamente pequeno até agora. Consideremos o aumento de cinco vezes em I&D do setor público [que Bill Gates recomenda]. Este aumento colocaria a investigação em energia limpa ao mesmo nível da investigação em saúde nos Estados Unidos. E, assim como temos os Institutos Nacionais de Saúde para supervisionar e coordenar esse trabalho, deveríamos criar os Institutos Nacionais de Inovação Energética (INIE) para evitar a duplicação e fazer o melhor uso desses recursos. Além disso, um Instituto de Descarbonização do Transporte seria responsável pelo trabalho em combustíveis de baixo carbono. Outros institutos teriam responsabilidades e uma autoridade semelhantes para a investigação sobre armazenamento de energia, energias renováveis, ??e assim por diante. O INIE também seria responsável pela coordenação com o setor privado. O objetivo seria ter investigação vinda de laboratórios nacionais que levassem a produtos inovadores e que estes chegassem ao mercado numa muito grande escala. Precisamos de políticas que acelerem todos os canais de inovação, desde a investigação inicial até a implementação em massa.Bill Gates revela-se "otimista" quanto à capacidade de travar as alterações climáticas, embora sublinhe a urgência da ação para que tal seja de facto possível. O próprio garante que avalia as consequências ambientais das suas ações e tenta compensá-las, além de procurar ter um comportamento mais amigo do ambiente. Algo que aconselha especialmente nos países ricos.Acho que as pessoas no mundo rico podem e devem reduzir um pouco as suas emissões. Como mencionei no livro, estou a tomar uma série de medidas para reduzir e compensar minhas próprias emissões. Mas o uso de energia vai duplicar em todo o mundo até 2050, impulsionado por um importante crescimento em países de rendimentos baixos e médios. Esse crescimento é bom, na medida em que indica que as pessoas estão a viver a sua vida de forma mais saudável e produtiva. Mas precisamos de fazer isto de uma forma que não torne o problema climático mais difícil de resolver. É por isso que precisamos de inovação que torne a energia barata o suficiente para que todos, em todo o mundo, eliminem as emissões.Sim, como escrevi no final do livro, estou basicamente otimista porque vi o que a tecnologia pode fazer e o que as pessoas podem fazer. O que precisamos é de passar a próxima década a implementar políticas corretas, tecnologias e estruturas de mercado para que a maior parte do mundo possa ter emissões zero até 2050. Não temos tempo a perder.