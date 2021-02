Blockchain já pode ser usada para garantir origem do hidrogénio verde

A Acciona acaba de desenvolver a GreenH2chain, a primeira plataforma mundial baseada na tecnologia blockchain que garante a origem renovável do hidrogénio verde, informa a empresa, num comunicado à imprensa.





Nesta plataforma, será permitido aos clientes da Acciona verificar e visualizar toda a cadeia de valor do hidrogénio verde, em qualquer parte do mundo, em tempo real. A ferramenta permitirá ainda que os consumidores de hidrogénio renovável quantifiquem, registem e monitorizem a descarbonização do seu consumo de energia.





De acordo com a empresa, no futuro, a GreenH2chain irá complementar as certificações de garantias de origem do hidrogénio renovável que se venham a estabelecer, tanto a nível europeu como em cada país, contribuindo com os seus valores diferenciais.





O ponto de partida desta plataforma será na ilha de Maiorca, em Espanha, onde será implementada no projeto Power to Green Hydrogen.





Esta solução foi desenvolvida pela Acciona em parceria com a FlexiDAO, uma das startups do programa de inovação aberta da Acciona, que é especializada em ferramentas de software para empresas de energia, com serviços de energia digital.