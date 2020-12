Câmara Municipal de Lisboa prolonga programa de apoio à aquisição de bicicletas

O programa de apoio da Câmara Municipal de Lisboa (CML) para a aquisição de bicicletas vai ser prolongado até ao último dia do ano. Este incentivo deverá ser renovado em 2021, com novo alcance e abrangência.



Desta forma, estende-se no período de Natal o incentivo da aquisição das bicicletas por parte de famílias, sendo que serão válidas as compras de bicicletas até dia 31 de dezembro.



A Câmara de Lisboa financia atualmente 50% do valor de aquisição das bicicletas convencionais, desde que não excedam os 100 euros; 50% do valor das bicicletas elétricas até aos 350 euros e ainda 50% das bicicletas de carga até um valor máximo de 500 euros. O programa conta com 43 lojas aderentes.





Leia Também Porto quer isentar vendedores de feiras e mercados do pagamento de taxas

Só entre dia 3 de agosto e 2 de dezembro, e mesmo tendo em conta a falta de bicicletas no mercado mundial e nacional, foram submetidas 3643 candidaturas, algumas das quais ainda se encontram em fase de análise.A plataforma para submissão de candidaturas de pedido de apoio para compras realizadas até 31 de dezembro de 2020, voltará a estar disponível no início de 2021, em data a anunciar em breve pelo município de Lisboa