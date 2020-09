Assista à Conferência Descarbonização | Metas e Objetivos, com o Ministro do Ambiente

DESCARBONIZAÇÃO Metas e Objetivos

23 setembro | 15h-16h30

A conferência Descarbonização – Metas e Objetivos conta com a presença do Ministro do Ambiente e da Ação Climática, que fará a abertura institucional.

O debate será transmitido em direto para o site e facebook do Jornal de Negócios, sendo as conclusões do encontro publicadas num suplemento dedicado.

Portugal está totalmente alinhado com os objetivos e metas de descarbonização da EU?

O que é o Green Deal?

É possível descarbonizar o setor energético?

Quais os setores mais avançados e quais os mais desafiantes?

O que ensinou realmente a COVID-19?

15h00 BOAS-VINDAS André Veríssimo, Diretor, Jornal de Negócios

15h05 ABERTURA INSTITUCIONAL João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente e da Ação Climática

15h25 KEYNOTE SPEECH Júlia Seixas, Professora e Presidente do DCEA, FCT-UNL

15h40 PAINEL DE DEBATE

António Martins da Costa, Membro Conselho de Administração Executivo, EDP

Francisco Ferreira, Presidente, ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável

Sofia Reis Jorge, Diretora Executiva de Sustentabilidade, Grupo Altr

Inscreva-se e saiba mais em www.talkssustentabilidade.negocios.pt