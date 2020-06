Porém, a governante lembrou que o setor já tinha recorrido a outras medidas de apoio, no âmbito das linhas de crédito covid-19 e do regime de 'lay-off' (suspensão dos contratos ou redução do horário de trabalho) simplificado.



"Há medidas rápidas de implementar e outras com dificuldades acrescidas, porque são de planeamento e previsibilidade, como todas as que dizem respeito a regulamentos comunitários", afirmou.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 472 mil mortos e infetou mais de 9,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



Em Portugal, morreram 1.540 pessoas das 39.737 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.



Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

"Temos uma linha de crédito de 30 milhões de euros praticamente concluída e, até ao final da semana, queremos apresentá-la", disse a ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, em resposta aos deputados, durante uma audição parlamentar na Comissão de Agricultura e Mar da Assembleia da República.Na mesma audição, Maria do Céu Albuquerque já tinha sublinhado que este setor, a par, por exemplo, com o das carnes e das raças autóctones, foi dos mais afetados pela pandemia de covid-19.