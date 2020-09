EDP vai dar prémios aos clientes mais sustentáveis. Podem ganhar um carro

A EDP tem um programa, o Planeta Zero, através do qual vai lançar desafios de sustentabilidade aos clientes e, à medida que estes vão sendo cumpridos, dão direito a prémios, que vão desde workshops até carros.





Os clientes da EDP Comercial irão acumular pontos, ou Zs, pela demonstração de boas práticas ambientais e sociais e respondendo a desafios lançados mensalmente pela EDP que vão desde pequenas mudanças, como maior eficiência no consumo de energia nas suas casas, até iniciativas de limpeza de praias ou ações de reflorestação, explica a elétrica, no comunicado enviado às redações.





Com a acumulação de Zs os clientes vão conseguir atingir novos patamares e, quanto mais alto nesta escala, mais ofertas, descontos e experiências são desbloqueados. Entre as compensações previstas, a EDP destaca uma masterclass de como reduzir o desperdício na cozinha ou de alimentação sustentável, assim como a possibilidade de participar no sorteio de um carro elétrico, no final do ano.





Para aceder a este programa, os clientes da EDP Comercial poderão recorrer à nova app EDP Zero ou utilizar o site da EDP Comercial.





O Planeta Zero surge num contexto em que os consumidores estão cada vez mais preocupados com a degradação ambiental e procuram soluções e novas formas de poupar e nasce da necessidade de apoiar a criação de um movimento que precisa de todos e que começa na mudança de comportamentos individuais, justifica a elétrica. Assim, a EDP Comercial pretende convidar os portugueses a fazerem parte da Geração Zero, uma geração de pais que se preocupam com o mundo que deixam aos filhos e de filhos que se preocupam com o mundo em que querem viver, mais limpo e inclusivo.





Adicionalmente, para aumentar a conveniência, o EDP Zero agregará também as funcionalidades de serviço ao cliente que até agora estavam disponíveis no edponline como o acesso a faturas da EDP Comercial, o envio de leituras e a realização de pagamentos.