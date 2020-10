Eletricidade pode superar petróleo e ser a primeira fonte de energia em 2040

A eletricidade deverá aumentar o peso no mix energético mundial e destronar o petróleo como a fonte energética mais utilizada já em 2040, estima a Agência Internacional de Energia (AIE).





Para que esta previsão se concretize, é, contudo, necessário que as políticas se alinhem com os compromissos assumidos no Acordo de Paris, explica a agência num documento publicado esta terça-feira, 27 de outubro.





Hoje em dia, a eletricidade cobre 20% das necessidades energéticas a nível mundial, uma percentagem que pode ascender aos 31% caso o acordo internacional para o clima seja respeitado.





Também atualmente, o petróleo representa mais do dobro da quota ocupada pela eletricidade no mix energético. A expectativa da AIE é que, ao longo da próxima década, a produção de petróleo ascenderá ao seu máximo.





No caso de as políticas atuais se manterem inalteradas, verificar-se-á de qualquer forma uma subida na representatividade da eletricidade, mas em 2040 só chegaria aos 24%. Ainda assim, se se puserem em marcha ações que favoreçam o desenvolvimento sustentável, as energias renováveis podem contribuir para 70% de toda a eletricidade gerada dentro de 20 anos, com as fontes eólica e solar a subirem dos atuais 7% para 45%.