Engie Hemera instala 870 painéis solares na Nova Delta em Campo Maior

A Nova Delta tem agora mais 870 painéis fotovoltaicos no seu projeto em Campo Maior, que foram instalados pela Engie Hemera. Com esta adição, serão libertadas para a atmosfera menos cerca de 11 toneladas de dióxido de carbono (CO2), de acordo com a empresa construtora."Uma das nossas principais responsabilidades é assegurar a rentabilidade económica, reduzindo o impacto ambiental e maximizando o impacto social positivo. Por isso, acreditamos que este projeto/investimento se insere na visão da empresa na área da sustentabilidade, já que nos permite reduzir a nossa pegada ambiental através da utilização de energia limpa", salienta João Manuel Nabeiro, Administrador do Grupo Nabeiro, em comunidado.Com uma potência de 301 kWp (), a instalação vai permitir uma redução anual CO2 equivalente à capacidade de sequestro de carbono de 30 hectares de floresta.

O investimento, cujo valor não foi divulgado, vai permitir uma autonomia energética na ordem dos 8% e é um dos passos para a transição energética para a economia carbono zero por parte da Nova Delta, segundo a empresa responsável pela torrefacção, empacotamento e comercialização de café da marca Delta Cafés para o mercado externo.



"As soluções de auto consumo são cada vez mais procuradas pelas empresas, porque, estamos certos, são um investimento com retorno. Estamos muito satisfeitos pela oportunidade de trabalhar com a Nova Delta e contribuir para melhorar o impacto ambiental da sua atividade", destaca Duarte Caro de Sousa, diretor geral da Engie Hemera.