Francisco Mondragão-Rodrigues: “A agroecologia e a agricultura de precisão vão ser a base do futuro”

O primeiro mestrado Foi o primeiro mestrado em Agricultura Sustentável que surgiu em Portugal e tem funcionado consecutivamente desde o ano letivo 2007-2008, "uns anos com menos alunos e outros com mais. Este ano tivemos muita procura, talvez porque tanto a sustentabilidade com a agricultura estão na ordem do dia", considera o coordenador do mestrado, adiantando "e há cada vez mais empresas a procurarem os mestres do nosso curso".



O plano de estudos sofreu algumas alterações em 2012 "de forma a adaptá-lo às temáticas mais atuais: introduzimos unidades curriculares de Produção Integrada Vegetal e PI Animal; uma unidade de Modo de Produção Biológica e outra de Agroecologia e incluímos a Agricultura de Precisão numa unidade curricular que se chama Inovação Tecnológica, que aborda também outros temas, e temos ainda unidades de Auditoria e Controlo Ambiental", afirma Francisco Mondragão-Rodrigues. "Temos também unidades de Uso e Conservação de Solo, Rega e Gestão da Água e Gestão Florestal Sustentável."



O ciclo de estudos encontra-se dividido num curso de especialização constituído por um conjunto de 12 unidades curriculares obrigatórias (um ano letivo) e um estágio/projeto/dissertação (um ano letivo), funcionando em horário pós-laboral à sexta-feira à tarde e ao sábado.



Como a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) vai avaliar o curso em 2021, "estamos a preparar nova atualização dos conteúdos programáticos para refletir de forma mais clara a Agenda 2030 das Nações Unidas, nomeadamente os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), e também as duas estratégias na União Europeia - From Farm to Fork e a Estratégia para a Biodiversidade", adianta o professor.

Francisco Mondragão-Rodrigues, também chefe do Departamento de Ciências Agrárias e Veterinárias da Escola Superior Agrária de Elvas (ESAE), do Instituto Politécnico de Portalegre, esteve na criação do primeiro, e único, mestrado de Agricultura Sustentável em Portugal, que funciona ininterruptamente desde 2007/2008. Por isso, fomos falar com ele sobre a agricultura sustentável em Portugal.Há dezenas de definições nos livros académicos e outros… na agricultura, a sustentabilidade também se baseia nos três pilares: económico - uma atividade agrícola só é sustentável se for rentável; ambiental - tem de ser ambientalmente sustentável, e cada vez mais a União Europeia, por exemplo, introduz na Política Agrícola Comum (PAC) parâmetros ambientais no financiamento à agricultura (como o respeito pela biodiversidade, pelas linhas de água, a não poluição, a rotação de culturas). E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, os agricultores são amigos do ambiente e não terão qualquer problema em evoluir para uma agricultura cada vez mais sustentável, porque não pode destruir a terra que lhe dá de comer e no futuro aos seus filhos e netos. Muitas vezes contestam algumas medidas e obrigações porque, na maioria dos casos, implicam mais tarefas burocráticas e mais custos.E o terceiro pilar é a parte social - a agricultura também só pode ser sustentável se for uma atividade socialmente aceite, desenvolvida no território e contribuindo para o emprego nessas zonas que, na sua grande maioria, são de baixa densidade populacional.Sim, há muita dificuldade de encontrar mão de obra, porque os trabalhos no campo são duros: no inverno faz frio e no verão calor. Daí que depois há espaço para as empresas que trazem tailandeses, nepaleses e outros trabalhadores que encontramos muito nas hortícolas, por exemplo. Além disso, vários técnicos e produtores se queixam de que os trabalhadores portugueses são muito instáveis, "vêm três dias e depois faltam, se lhes pagarmos à semana, depois de pagar desaparecem e não podemos ter os trabalhos condicionados por causa destas pessoas".Mas há também cada vez mais empresas a contratarem nas suas regiões, apostando em várias culturas para manterem os trabalhadores no ativo durante mais tempo e a preocuparem-se com a responsabilidade social e as condições dos seus trabalhadores, como é o caso do Esporão, mas há muitos outros (como a Fundação Eugénio de Almeida e a Adega Mayor).Em termos legais, só é considerada sustentável a exploração que pratique um dos dois modos de produção que estão referidos na legislação portuguesa: modo de produção biológico e modo de produção integrada. E ambos têm normas definidas e disponíveis no site da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Temos também a proteção integrada, que é uma componente da produção integrada, que se baseia em três princípios: não fazer tratamentos por "calendário"; analisar o risco, ou seja só tratar se o prejuízo for superior ao custo do tratamento e só usar luta química em último recurso. Porque atualmente a agricultura tem à sua disposição outros meios de luta - biotécnica, biológica e física.Sim, certamente. Mas são usados produtos naturais, que não são fabricados pelo Homem, como o cobre ou o enxofre, mas em doses e números de aplicações limitadas. Para depois poderem usar o "selo" de agricultura biológica ou produção integrada os agricultores têm de ser avaliados por uma entidade certificadora independente (que tenha sido reconhecida pelo Ministério da Agricultura), em visitas marcadas e surpresa, avaliando os Cadernos de Campo, que são um registo obrigatório de todas as operações que se fazem na exploração agrícola. No caso das aplicações fitossanitárias fica registado a data, o produto, o aplicador, a quantidade e é apensa a fatura de compra do produto e porque foi aplicado.Certamente, era isso que também queria frisar. Agricultura sustentável começa logo no início, na mobilização que deve ser mínima para conservar o solo, por isso se fala também de agricultura de conservação, para conservar os resíduos acima do solo, que protegem o solo da erosão e ao degradar-se aumentam depois o teor de matéria orgânica nesse solo, que é a base da vida no solo e de uma agricultura fértil.Esse termo aparece cada vez mais e faz algum sentido para essas culturas e para áreas médias ou grandes, porque não deixando de fazer uma agricultura com alguma intensificação cultural, usa a produção integrada, suportando tudo na agricultura de precisão. A este nível, a agricultura sustentável é cada vez mais uma agricultura tecnológica. Cada vez há mais informação: previsões meteorológicas, teor de humidade no solo e de matéria orgânica, imagens de satélite etc., mas isso obriga a que o agricultor tenha também cada vez mais formação ou se rodeie de colaboradores mais especializados para poderem interpretar a tempo e integrar todos esses dados.Esta situação cria oportunidades para pequenas empresas de consultoria ou para o reforço do papel das Organizações de Produtores para, além do acompanhamento dos trabalhos de campo que já fazem, prestarem também estes serviços aos seus associados.Por isso, digo que a agroecologia [que privilegia a conservação do solo e o aumento do teor de matéria orgânica] e a agricultura de precisão vão ser a base da agricultura do futuro, porque o entendimento dos ecossistemas silvestres e do seu relacionamento com os sistemas agrários; e a utilização da agricultura de precisão na melhoria do uso dos recursos naturais, dos fatores de produção e na eficiência em geral, vão ser fundamentais para a agricultura do futuro.São fundamentais e a eficiência no uso da água é outro fator fulcral na agricultura sustentável. A água vai ser o problema do futuro na agricultura portuguesa, porque temos o melhor clima do mundo para férias mas não é tão favorável assim para a maior parte das culturas: quando faz mais calor e as culturas mais evapotranspiram, ou seja, perdem mais água, não chove e há pouca ou nenhuma água disponível. Onde há água porque foi retida em barragens, faz-se agricultura, mas como cada vez vai chover menos, também aí haverá menos água disponível para a agricultura, uma vez que a prioridade será a água para consumo das populações, além de que grande parte da nossa água vem de Espanha e eles também vão ter dificuldades.Por isso, agora, e não daqui a 20 anos quando já não houver água, o agricultor tem de regar de forma eficiente, poupando água e custos (da água, e da eletricidade ou gasóleo).