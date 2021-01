Free Now vai ter metade da frota europeia elétrica em 2025

A Free Now planeia que metade da sua frota na Europa seja elétrica em 2025. O caminho está a traçar-se de forma a que, em 2030, as viagens desta empresa tenham zero emissões.





Estes compromissos são feitos no âmbito da iniciativa global de metas científicas (SBTi) e com o objetivo de atingir as metas do Acordo de Paris pelo menos 10 anos antes, informa a empresa, num comunicado dirigido à imprensa.





"Garantiremos que cada vez mais as viagens ecológicas serão as preferidas dos consumidores, de modo a que nos afastemos o mais rápido possível das tecnologias poluentes, como os veículos a diesel," afirma Marc Berg , o CEO da Free Now

A Free Now afirma-se a primeira plataforma de mobilidade na Europa a avançar o Plano Net-Zero, isto é, a ser uma empresa neutra no que toca à emissão de carbono para a atmosfera