Governo tem 1,7 milhões para avaliar vulnerabilidade do território às alterações climáticas

João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente, vai presidir esta tarde à cerimónia de assinatura de um projeto com financiamento total de 1,7 milhões de euros para avaliar a vulnerabilidade do território nacional às alterações climáticas.Em causa está o projeto "Roteiro Nacional para a Adaptação 2100 – Avaliação da vulnerabilidade do território Português às alterações climáticas no século XXI" (RNA 2100)."Através de um conjunto de projeções e estimativa de custos de adaptação às alterações climáticas para os setores económicos em 2100, o projeto agrega conhecimento de diversas instituições. Estas, vão avaliar, de forma ampla, o impacto, a vulnerabilidade e o risco das alterações climáticas no território nacional. Os resultados alcançados estabelecerão diretrizes para os contextos micro e macroeconómico", de acordo com um comunicado enviado pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática.O ministério adianta ainda que o "RNA 2100, com um financiamento total de 1,7 milhões de euros (400 mil euros atribuídos pelo mecanismo financeiro EEA Grants e 1,3 milhões de euros da Agência Portuguesa do Ambiente - APA), tem como objetivo prioritário apoiar e dar resposta a exercícios de política pública de adaptação às alterações climáticas nos vários níveis de intervenção territorial".A cerimónia de assinatura do contrato do projeto está marcada para as 15:00 e, além de Matos Fernandes, contará também com a presença do Secretário de Estado do Planeamento, José Gomes Mendes.

O RNA 2100 envolve a participação da APA, enquanto promotora do projeto, do Banco de Portugal, da DGT, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e da Direção Norueguesa de Proteção Civil.