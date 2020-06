Grupo chinês cria bateria de carro elétrico para 2 milhões de quilómetros

A Contemporary Amperex Technology (CATL) está pronta para fabricar uma bateria que dura 16 anos e 2 milhões de quilómetros, disse o presidente do conselho do grupo, Zeng Yuqun (na foto), em entrevista na sede da empresa em Ningde, no sudeste da China. As garantias das baterias atualmente usadas em carros elétricos cobrem cerca de 240 mil quilómetros ou oito anos, de acordo com a BloombergNEF.

A extensão da vida útil é vista como um avanço importante, pois o pacote pode ser reutilizado num segundo veículo. Isso reduziria a despesa de ter um veículo elétrico, uma vantagem para um setor que está à procura de recuperar as vendas perdidas devido ao coronavírus e à queda dos preços do petróleo, que tornou os veículos a gás mais competitivos.





"Se alguém fizer um pedido, estamos prontos para produzir", disse Zeng, de 52 anos, sem revelar se foram assinados contratos para o produto de longa distância. O produto custará cerca de 10% a mais do que as baterias atualmente usadas em veículos elétricos, informou Zeng, cuja empresa é a maior fabricante mundial de baterias.