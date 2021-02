Iberdrola vai instalar postos de carregamento elétricos em parques da EMEL

A Iberdrola anunciou esta segunda-feira que ganhou a adjudicação para fornecimento, montagem, comissionamento e integração na rede MOBI.E de 336 tomadas em parques de estacionamento da EMEL, em Lisboa.

Em comunicado, a elétrica espanhola diz que o contrato ganho em concurso público prevê "162 tomadas AC com 22 kW e 174 tomadas AC com 7,4 kW, tanto de fixação em parede como no solo".

"Estas 336 tomadas na capital do país surgem uma semana após a Iberdrola anunciar a adjudicação de postos de carregamento de veículos elétricos no interior de Portugal, nomeadamente três postos de carregamento duplos de 22 kW em Montalegre e de três postos de carregamento ultra-rápidos de 150 kW em Beja, Bragança e Castelo Branco", refere o comunicado.

A nota da Iberdrola não identifica os parques da EMEL que vão ter postos de carregamento elétricos, nem o valor do contrato.

"As adjudicações que obtivemos no interior do país e, agora, em Lisboa, são etapas muito importantes da estratégia de Smart Mobility da Iberdrola", diz Pedro Torres, responsável pela Smart Mobility Iberdrola Portugal.