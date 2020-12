Natal "oferece" recorde de horas sem produzir energia térmica convencional

Portugal nunca tinha tido um período tão longo em que não necessitasse de produzir energia térmica convencional, afirma a REN: no Natal, o país esteve 111 horas sem esta produção.





Entre os dias 24 e 28 de dezembro, o sistema foi abastecido a partir de produção eólica com 47%, hídrica 19%, importação 17%, fotovoltaica com 2% e os restantes 15% de cogeração e biomassa. O anterior período máximo sem térmica convencional tinha ocorrido em abril de 2018, totalizando 88 horas.

Este ano, a contribuição do carvão para o abastecimento o consumo de eletricidade foi de 4%, quando habitualmente ultrapassava os 20%. Para João Conceição, COO da REN, "estes dados revelam a robustez do Sistema Elétrico Nacional, pois quando é necessário ajustar a diferentes fontes de produção, estas ficam disponíveis, em condições competitivas de mercado, assegurando a segurança e a fiabilidade do abastecimento".

Este tem sido um ano de conquistas verdes para o país. O Instituto Nacional de Estatística, assinalou no boletim publicado na passada segunda-feira, 21 de dezembro, que em Portugal, as emissões de queima de combustíveis reduziram-se em 21,9% nos primeiros nove meses do ano.