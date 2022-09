Plataforma junta mulheres para salvar os oceanos

O mergulho de 7h30 marcou-me imenso. É importante passar a mensagem de que não conhecemos bem o mar, que é imenso: 70% do planeta é mar e só conhecemos 3%.

Raquel Costa

Geóloga marinha

Quando ouvimos estas mulheres falarem da relação emocional com o mar, percebemos que o mar esteve presente nas suas vidas e faz parte da sua essência.

Raquel C. Martins

Mentora do projeto Mulheres do Mar

As capturas não obedecem a tamanhos, quantidades, ou seja, não têm controlo nenhum. É preciso fiscalização mais rigorosa [da pesca]. Anabela Valente

Mariscadora na ria de Aveiro

Quando Raquel Costa teve a rara oportunidade de descer no submarino amarelo Nautile, do centro de pesquisa francês IFREMER, até cerca de 3.000 metros de profundidade, ao largo dos Açores, não sabia que estaria a mudar a sua vida para sempre.O que a geóloga marinha viu, nesse ido ano de 1998, foi "indescritível", nas palavras da própria. Num lugar profundo do planeta Terra, onde a luz não chega e quase tudo ainda está por descobrir e documentar, viu um "peixe grande azul com três patas fininhas, um polvo cor-de-rosa que parecia ter orelhas e que andava a bailar à frente do submarino, um tubarão que parecia estar deitado, corais que não sabia que existiam a três mil metros de profundidade". "Em termos de geologia, vi e apanhei imensas rochas incrivelmente diferentes daquilo que estávamos à espera."Neste mergulho de 7h30 em plena escuridão com uma "pressão de água incrível", para além de seres e cenários que parecem ser de outro mundo, a investigadora testemunhou uma grandiosidade que a levou a querer ser uma voz ativa para a preservação dos oceanos. "Esta experiência marcou-me imenso, porque o privilégio de ter feito este mergulho fez com que achasse que era importante passar a mensagem de que não conhecemos bem o fundo do mar, nem o próprio mar, que é imenso: 70% do planeta é mar e nós só conhecemos 3%", destaca Raquel Costa.Da geologia marinha passou para a estrutura de missão para a extensão da plataforma continental junto da ONU e, daí, para a literacia dos oceanos. "Percebemos que os portugueses sabem pouco sobre o mar", destaca. Hoje, dedica-se a educar e sensibilizar para a necessidade de preservar os oceanos: "É preciso ter consciência para mudar atitudes. É preciso que as pessoas compreendam de facto a importância das coisas para tomarem decisões conscientes."Do campo da literacia passamos para as artes de pesca. Em Portugal, as mulheres representam apenas um quarto da força de trabalho neste setor e Anabela Valente é uma delas. Mariscadora na ria de Aveiro, dá continuidade a uma atividade familiar em que a presença feminina é muito forte e representa a Rede Estrela do Mar - Rede Portuguesa de Mulheres da Pesca. "O papel da mulher na atividade tem vindo a trazer sensibilidade ao setor, capacidade de mediar negociações e organização. A mulher sempre esteve ligada ao setor, mas nem sempre teve visibilidade", conta a mariscadora ao Negócios. A defesa do mar e da ria é também uma das suas bandeiras e uma das razões para integrar o projeto Mulheres do Mar. "É muito importante valorizar as atividades de marisqueiro e de pesca, para consciencializar as pessoas para a falta que o peixe e o marisco fazem no mar, na ria e, claro, na nossa alimentação", destaca.Raquel e Anabela são duas das mais de 400 mulheres que integram o projeto Mulheres do Mar, que pretende dar a conhecer a relação emocional de algumas mulheres com o mar e com isto promover a conservação do oceano. O projeto compreende um documentário, uma minissérie, um site agregador de toda a informação recolhida e uma campanha de comunicação que recorre à emoção transmitida por estas mulheres, passando a dupla mensagem de respeito pelo oceano e do valor do trabalho feminino no mar."Sem nunca deixarem de ter o mar por perto, no documentário elas falam da infância, das famílias, da maternidade, da igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, da economia circular, de biologia marinha e biodiversidade, da história dos mares no passado e dos sonhos para o futuro. Quando ouvimos estas mulheres falarem da relação emocional com o mar percebemos que o mar esteve presente nas suas vidas e faz parte da sua essência", explica Raquel Clemente Martins, mentora do projeto. E acrescenta: "As entrevistas com as Mulheres do Mar são realizadas de uma forma muito íntima e individual. As mensagens que nos passam são de uma beleza e sensibilidade contagiante, que, acreditamos, vão ser inspiradoras para mais pessoas tomarem consciência da urgência de todos nos unirmos para salvar o oceano. A sua sabedoria chega-nos sempre da sua relação emocional com o mar, que preenche os seus estudos científicos, as suas investigações mar adentro, a faina de todos os dias, etc. Acreditamos que a sua mensagem vai ser emocionalmente forte, catalisadora e desafiadora."Do projeto fazem parte mulheres de todos os perfis, desde investigadoras, cientistas ou biólogas a surfistas pescadores, mariscadoras, mergulhadoras, advogadas, professoras ou médicas, de norte a sul do país, Madeira e Açores. Para o documentário são feitas entrevistas com a partilha de experiências de vida junto ao oceano e de como esta vivência tem impacto na vida pessoal, profissional e social. "O que as une é esta forma de viver o mar no seu dia a dia e a necessidade que sentem de o preservar", assinala a mentora do projeto.Para Raquel Costa, é a emoção que leva à mudança e, por isso, é a grande arma que as mulheres usam neste projeto. "É esta parte que faz a transformação das pessoas." Para a geóloga marinha, "vai fazer uma diferença enorme em quem ouvir essas histórias, pois vão perceber que a diferença é feita por mulheres normais e que todos podemos fazer essa diferença".Com um propósito e uma responsabilidade assumida, o projeto Mulheres do Mar compromete-se a participar na execução da Agenda 2030 das Nações Unidas, promovendo e valorizando o desenvolvimento sustentável social e ambiental de forma interligada com a paz, a segurança, a igualdade de género, o combate às alterações climáticas, a promoção do crescimento económico inclusivo e a adoção de padrões de consumo sustentável.O foco está sobretudo nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 5 e 14, dedicados, respetivamente, à igualdade de género e à proteção da vida marinha. "Ainda que a ligação entre as mulheres portuguesas e o mar seja ancestral e consistente ao longo dos tempos, são apenas 25,2% da força de trabalho no mar em Portugal", destaca Raquel Clemente Martins. Estão principalmente ligadas às áreas da indústria de processamento, investigação e desenvolvimento, desportos de alta competição, empreendedorismo e governança. Neste sentido, "este projeto tem também como objetivo sensibilizar para a importância da adoção e fortalecimento de políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de género e o empoderamento das mulheres. É urgente acabar com todas as formas de discriminação contra as mulheres no trabalho, na família e no lazer", acrescenta a responsável.No que toca ao ODS 14, as Mulheres do Mar comprometem-se a garantir a preservação, proteção e recuperação do oceano, através do alcance da sua ação.No caso da mariscadora Anabela Valente, a sua contribuição para a preservação do oceano passa pela valorização da atividade e de uma maior fiscalização. É preciso, defende, "um trabalho conjunto entre associações de produtores, mariscadores, pescadores, Ministério do Mar e investigadores, valorizando o pescado desde que é capturado". Uma vez que, acrescenta, "há capturas que não são contabilizadas por serem furtivas e dão origem a um mercado ilegal". "As capturas não obedecem a tamanhos, quantidades, ou seja, não têm controlo nenhum. É preciso fiscalização mais rigorosa e constante para combater esse flagelo."No dia a dia, estas mulheres já estão a trabalhar para reduzir a poluição marinha, para proteger e restaurar ecossistemas, para reduzir a acidificação do oceano e são responsáveis por aumentar diariamente o conhecimento científico e tecnológico. Promovem a pesca sustentável, a pesca de pequena escala e estão empenhadas em fazer cumprir a lei marítima internacional e a conservação das áreas costeiras e marinhas.Para além disso, o mar tem um enorme potencial económico que deve ser explorado de forma sustentável, defendem. Para Raquel Costa, tal passa pelo recurso a soluções inovadoras em diversas áreas, como, por exemplo, "na biotecnologia, que tem um impacto enorme do ponto de vista económico e muito pequeno em termos de sustentabilidade", refere a investigadora.O site e o documentário deverão estar prontos no primeiro semestre do próximo ano e a minissérie que foi produzida no segundo semestre de 2023. A minissérie, de quatro episódios, é dedicada aos temas do lixo marinho, economia circular, biodiversidade e alterações climáticas. O projeto terá ainda diversas iniciativas até 2030.Promovido pela ONG Help Images, o Mulheres do Mar conta também com o apoio institucional de diversas entidades estatais.