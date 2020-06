No entendimento da Quercus, a "falta de civismo e educação agravou de forma visível a poluição marinha, com o descarte de objetos de proteção individual nas ruas que acabam por ter como destino final o fundo dos mares e oceanos".Para a associação ambientalista, é fundamental que as pessoas percebam, que "quando pensam em deitar fora, esse fora não existe"."Tudo o que descartamos acaba por, de algum modo, prejudicar o ambiente", refere-se no comunicado.A Quercus lamentou ainda que "mais uma vez se permita que interesses económicos se sobreponham ao interesse da conservação da natureza e de ecossistemas importantes".Sobre esta assunto, a Quercus exemplifica com o caso da construção de empreendimentos turísticos na extensão dunar da Herdade da Comporta, com início previsto para setembro deste ano, e a retoma das dragagens no Sado."Ambos os projetos trazem apenas benefícios económicos sem consideração pelos impactes que terão nos ecossistemas e avançam apesar das inúmeras manifestações de indignação por parte da sociedade civil e população", sublinha a associação.