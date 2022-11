As práticas das autarquias “não são muitas vezes valorizadas”

Partilhar artigo



Como entidades agregadoras e organizadoras, as autarquias desempenham um papel central no desenvolvimento da sociedade. Porém, para Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, as suas práticas "não são muitas vezes valorizadas, mas têm um contributo absolutamente decisivo para os processos de desenvolvimento em curso".



Na conferência dedicada ao desenvolvimento social do Ciclo de Conferências ESG ...