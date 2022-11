Diversidade e igualdade contribuem para crescimento económico das empresas

O debate “Igualdade e Diversidade” teve a moderação de Diana Ramos e contou com as intervenções de Graça Fonseca, André Villas Boas, Rui Diniz e Sandra Ribeiro.









A diversidade e igualdade são mais duas faces dos problemas sociais que estão a ser impactadas pelas crises múltiplas que o mundo está a viver. No painel de debate "Diversidade e Igualdade - Ser Diferente, Ser Igual", da conferência ESG do Negócios dedicada ao desenvolvimento social, foi sublinhado o papel das empresas para atenuar estes problemas. Num painel com experiências variadas, ficou claro que promover a diversidade e a igualdade nas empresas ...