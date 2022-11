Isabel Almeida Rodrigues: “Nunca foi tão importante a defesa dos direitos humanos”

A secretária de Estado da Igualdade e Migrações considera que as desigualdades só se combatem em conjunto e que são necessárias políticas públicas para corrigir a sua trajetória. Na conferência ESG do Negócios dedicada ao desenvolvimento social, Isabel Almeida Rodrigues sublinhou ainda a importância de as mulheres integrarem as áreas STEAM.

Isabel Almeida Rodrigues: “Nunca foi tão importante a defesa dos direitos humanos”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Isabel Almeida Rodrigues: “Nunca foi tão importante a defesa dos direitos humanos” O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar