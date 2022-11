Margarida Couto: “Sem as empresas quase nenhum ODS pode der atingido”

A presidente da associação GRACE destaca o papel transformador que as empresas podem ter na criação de um mundo mais justo. Na conferência do Negócios dedicada ao desenvolvimento social, salientou que incorporar práticas sociais é benéfico para as empresas e que a própria regulação está a legislar nesse sentido.

Margarida Couto: "Sem as empresas quase nenhum ODS pode der atingido"









