Sofia Tenreiro: “Se queremos ser net zero temos de começar pelas cidades”

Com 50% da população a viver em centros urbanos e com a perspetiva de esse número crescer para 70%, em 2050, a intervenção nestes espaços é fundamental para construir uma sociedade mais sustentável, tanto a nível ambiental, como social.



Atualmente, as cidades são responsáveis por 80 % do consumo energético e por 70% das emissões de carbono. Por isso, "se queremos atuar rapidamente e de forma profunda ...