Victor do Prado: “A pobreza é um assunto internacional”

Victor do Prado, ex-diretor da Organização Mundial do Comércio.









Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na altura em que os olhos estão postos na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27), em Sharm-el-Sheikh, no Egito, onde peritos e líderes mundiais discutem como combater as alterações climáticas, a pobreza não está a merecer o mesmo tipo de reunião e atenção. A crítica foi feita por Victor do Prado, ex-diretor da Organização Mundial do Comé...