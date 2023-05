A indústria da cosmética está a inovar

A L’Oréal é sobejamente conhecida dos consumidores, nomeadamente no setor dos cosméticos. Mas, hoje, a multinacional francesa insiste em se apresentar muito para além disso. Quer ser vista como uma empresa de inovação e tecnologia.



Joël Tronchon, diretor de sustentabilidade da L’Oréal Europa, deu o exemplo de uma parceria que a empresa fez com uma startup suíça, a Gjosa, materializada num chuveiro profissional que permite, segundo o executivo, economizar em 69% o consumo de água quando o cliente lava o cabelo. "Só em Portugal, passados dois meses do seu lançamento, já foram poupados mais de dois milhões de litros de água. É imensa a poupança".









Na sua apresentação, Joël Tronchon deu outros exemplos de inovação sustentável em toda a sua cadeia de valor, nomeadamente nos materiais e ingredientes usados para produzir os produtos da multinacional francesa. "Por isso investimos tanto em empresas de biotecnologia", comentou. A ambição da L’Oréal, partilhada pelo diretor de sustentabilidade, é que 95% dos ingredientes dos seus cosméticos sejam naturais, até 2030. "Ou seja, sem qualquer ingrediente fóssil, o que, para os jovens engenheiros que trabalham connosco, é fascinante e muito motivador".