“A sustentabilidade é um dos princípios de base na Abreu Advogados”

Quase a completar 30 anos, a Abreu Advogados diz-se comprometida com a sustentabilidade desde a sua origem, assente no equilíbrio de fatores profissionais, familiares, sociais e ambientais. "A sustentabilidade é um dos princípios que esteve na base da nossa constituição e, portanto, todo o nosso modelo já foi construído tendo em conta estes princípios", começa por referir Inês Sequeira Mendes, manging partner da Abreu Advogados.





Um compromisso que enfrenta agora desafios acrescidos devido à instabilidade que se vive globalmente. "Diria que o maior de todos é a capacidade de prever e de prover neste contexto de mudança muito acelerada, sobretudo em virtude da pandemia, da atual guerra na Ucrânia e de toda a instabilidade internacional", destaca.





De qualquer forma, o compromisso com o desenvolvimento sustentável implica a promoção contínua de iniciativas nos vários eixos da sustentabilidade, nomeadamente, a nível ambiental, social e de governação.



A nível ambiental, Inês Sequeira Mendes destaca a integração no projeto Ambition 1.5 das Nações Unidas, que visa a redução das emissões de carbono. A sociedade de advogados implementou também o projeto Paperless que permitiu, por exemplo, reduzir em 500 kg a utilização de papel entre 2019 e 2021.



Na área da mobilidade, para além de ter uma bicicleta elétrica, a sociedade implementou um sistema de carregamentos elétricos no escritório, como medida de promoção das energias alternativas. A utilização energética do edifício da nova sede em Lisboa também inclui preocupações ambientais.



Inês Sequeira Mendes acrescenta também que "na política de viagens temos um forte incentivo a que as pessoas não só andem de transportes públicos como privilegiam o comboio em vez do avião e também incentivamos à redução das viagens que não sejam absolutamente necessárias".



Na área da governação, a transparência é a palavra-chave, destaca a managing partner. Inês Sequeira Mendes destaca também o compromisso da Abreu Advogados com as metas nacionais de igualdade de género, que passa por "ter muito em breve 40% de mulheres nos papéis de decisão".



Na área social, os projetos-bandeira da sociedade advogados passam por promover a Sustainability School, que dá formação na área da sustentabilidade a alunos do último ano do curso de Direito. Também o projeto Legal Up, que tem um prémio integrado, visa promover iniciativas e o debate de causas estruturais para o desenvolvimento sustentável da sociedade, tendo o último sido dedicado á saúde mental.



No que respeita à Iniciativa Negócios Sustentabilidade, cuja 3ª edição está agora a decorrer, Inês Sequeira Mendes salienta sua importância para a promoção do debate e a criação de consciencialização sobre estes temas.



"A possibilidade que esta iniciativa nos dá de partilharmos as nossas ideias e as de outras empresas que estão a passar exatamente pelo mesmo é absolutamente fundamental para conseguirmos avançar de uma forma consistente neste nosso propósito comum", destaca a advogada. Porém, consciente da importância da sustentabilidade, mas da sua dificuldade de implementação, Inês Sequeira Mendes sublinha que "temos feito tudo o que é possível e está ao nosso alcance, mas temos consciência de que não chega e sobretudo temos consciência de que não é um caminho que se faça solitariamente. Portanto, precisamos que todos se envolvam para conseguirmos fazer mais e melhor pela nossa sociedade e pelo nosso planeta".