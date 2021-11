Alexandre Fonseca: “Partilhar experiências e seguir o caminho correto”

O CEO da Altice Portugal reconheceu no primeiro encontro do Conselho Estratégico do Prémio Nacional de Sustentabilidade do Jornal de Negócios que os desafios da sustentabilidade são enormes e sublinhou a responsabilidade, das grandes organizações em dar um contributo para a construção de um futuro melhor.