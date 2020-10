Assista aqui à conferência Digital e IA - O papel da tecnologia na sustentabilidade

No dia 8 de outubro, às 10h, realiza-se a conferência Digital e IA - O papel da tecnologia na sustentabilidade com a presença do Secretário de Estado para a Transição Digital, que fará a abertura institucional.









Programa:

10h00 BOAS-VINDAS

Celso Filipe, Diretor-Adjunto do Jornal de Negócios

10h05 ABERTURA INSTITUCIONAL

André de Aragão Azevedo, Secretário de Estado para a Transição Digital

10h25 KEYNOTE SPEECH

Luís Alveirinho, CTO, Altice Portugal

(integra o painel de debate após apresentação)

10h40 PAINEL DE DEBATE

António Miguel Ferreira, Presidente e Managing Director, Claranet Portugal

Arlindo Oliveira, Professor Catedrático, IST

José Ferrari Careto, Diretor da Digital Global Unit, EDP

Maria José Campos, Administradora Executiva, Millennium bcp

Moderação: Celso Filipe, Diretor-Adjunto do Jornal de Negócios