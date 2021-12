Cláudia Saraiva: “Temos uma perspetiva de responsabilidade das vertentes económicas, sociais e ecológicas”

Queremos que a SAP seja vista como uma organização que facilita o trabalho dos clientes, no sentido de obterem um importante conhecimento financeiro e não financeiro sobre as respetivas pegadas de carbono, circularidade dos seus produtos e iniciativas de diversidade e inclusão. Cláudia Saraiva, diretora de Marketing da SAP Portugal

A SAP abraça a sustentabilidade e as alterações climáticas desde 2009, representando estes temas o que verdadeiramente orienta a empresa: "É um propósito que está para além do sucesso financeiro. Temos uma perspetiva de responsabilidade, por via de uma visão holística das vertentes económicas, sociais e ecológicas", afirma Cláudia Saraiva, diretora de Marketing da SAP Portugal.Neste sentido, a SAP tem como objetivo atingir e ajudar os seus clientes a alcançar as zero emissões, os zero resíduos e as zero desigualdades, com vista à criação de um mundo mais sustentável. "Queremos que a SAP seja vista como uma organização que facilita o trabalho dos clientes, no sentido de obterem um importante conhecimento financeiro e não financeiro sobre as respetivas pegadas de carbono, circularidade dos seus produtos e iniciativas de diversidade e inclusão. Pretendemos que, no equilíbrio entre os objetivos económicos e verdes, tomem decisões de negócio fundamentadas e baseadas em dados, para garantir uma execução sustentável", explica a diretora de Marketing.Presente em Portugal desde 1993, a organização ajuda as empresas suas clientes, que caminham a diferentes velocidades, a integrarem princípios de sustentabilidade. Nesta transformação, Cláudia Saraiva refere que verificam atualmente, junto das empresas, uma pressão sem precedentes para solucionarem os seus problemas sociais, económicos e ambientais. "As empresas procuram reduzir o desperdício, aumentar a circularidade e usar práticas de negócio socialmente responsáveis em todo o ciclo de vida dos produtos e cadeias de valor. A prioridade das empresas é, portanto, tornar a sustentabilidade rentável e a rentabilidade sustentável", refere.Para além da tecnologia que disponibiliza, a SAP também participa em diversas iniciativas nacionais e internacionais de sustentabilidade, destacando-se as parcerias com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com o Fórum Económico Mundial, com a UNICEF, etc.Mais concretamente em Portugal, a SAP tem por objetivo atingir a neutralidade carbónica da sua operação em 2023, continuando as suas ações de sensibilização junto de clientes e parceiros, "sempre com dois grandes objetivos em mente: zero desperdício e neutralidade carbónica", finaliza Cláudia Saraiva.