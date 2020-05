Colin Mayer: O capitalismo “vai certamente mudar”

Colin Mayer, coordenador do “Future of the Corporation” da British Academy e professor da Saïd Business School, da Universidade de Oxford, deixa um aviso claro: ou a Europa mostra agora, na prática, para o que serve, ou corre o risco de se fragmentar. Para o pós-pandemia, antecipa um capitalismo diferente, em que os Estados e as empresas formam mais parcerias.