Compras em segunda mão na Cash Converters sobem e com elas poupança para consumidores e ambiente

Mais de um milhão de portugueses e espanhóis escolheram comprar em segunda mão nas lojas da Cash Converters no ano passado, "contribuindo para a redução de mais de 24 mil toneladas de emissões de dióxido de carbono" e "reutilização de mais de dois milhões de produtos que se traduziram numa poupança monetária de mais de 36 milhões de euros".



Os números foram avançados pela multinacional de compra e venda de produtos em segunda mão que, pela primeira vez, fez as contas ao impacto da sua atuação no ambiente.



Em comunicado enviado às redações, a empresa sinaliza um aumento de 26% no número de novos clientes na Península Ibérica, dando conta de que, além da compra, os consumidores venderam e reciclaram no total mais de um milhão de toneladas de produtos eletrónicos, bem como de outras categorias.



Já a marca reutilizou e vendeu mais de dois milhões de produtos em Portugal e Espanha com dois anos de garantia, "o que permitiu aos consumidores uma poupança total de mais de 36 milhões de euros, mais 20% em relação ao ano anterior".

"Estes números representam verdadeiramente uma mudança de atitude do consumidor português e espanhol, que se mostram cada vez mais preocupados com o impacto dos produtos que compram. Estamos a conseguir estreitar a relação do consumidor do século XXI com a economia circular e a unir cada vez mais pessoas ao nosso movimento", afirmou Paulo Freitas, representante da Cash Converters em Portugal, citado na mesma nota.



Depois de a segunda metade de 2021 ter ficado marcada por um "reposicionamento" da marca em Portugal, através da iniciativa #MovimentoConverters que "apela ao consumo inteligente e consciente e defende que a segunda mão é a opção mais sustentável", a Cash Converters espera "continuar a crescer na Península Ibérica" em 2022 e "e fechar mais parcerias que tornem este tipo de consumo mais próximo dos portugueses, permitindo-lhes assim uma poupança cada vez maior sem perder o foco na qualidade, segurança e garantia dos produtos".



Além da loja online, a multinacional de origem australiana tem seis espaços físicos em Portugal (cinco em Lisboa e um no Porto), onde chegou em 2003. Mais recentemente, abriu o espaço ReUse, uma parceria com a cadeia de supermercados Auchan que permitiu a abertura de uma segunda localização no Porto, em concreto na Maia.