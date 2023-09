Conversas com CEO entra na terceira temporada

O presidente executivo da Tranquilidade Generali, Pedro Carvalho, lança a terceira temporada de "Conversas com CEO", entrevistas a líderes das empresas, da economia e da academia sobre sustentabilidade. Mais 50 personalidades já estiveram até agora na redacção do Jornal de Negócios e podem ser ouvidas em podcast no site ou nas plataformas habituais.





As "Conversas com CEO" estão integradas no projeto Negócios Sustentabilidade 20|30, lançado em 2020, tendo como referência os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e respondendo às crescentes preocupações dos cidadãos com as questões ambientais, sociais e de governação.





De há dois anos a esta parte gestores, investidores, empresários, académicos e políticos têm partilhado, em entrevistas a Helena Garrido, as suas estratégias, perspetivas e preocupações sobre os três pilares fundamentais da sustentabilidade na economia: o ambiente, o social e a governação.





Quarta-feira é o dia que o Negócios dedica à Sustentabilidade, com quatro páginas dedicadas ao tema, duas das quais com a conversa com CEO. É também nesse dia que fica em linha o mais recente podcast.





O projeto Negócios Sustentabilidade 20|30 nasce em 2020 a olhar para os desafios económicos de sustentabilidade da década. Além das notícias, reportagens e entrevistas, a iniciativa conta com debates em conferências e talks e um Prémio Nacional de Sustentabilidade em que se destacam as melhores práticas em dez grandes domínios da sustentabilidade, numa decisão adoptada por júris que integram personalidades de referência em cada uma dessas áreas.





O novo ano do Negócios Sustentabilidade 20|30 foi este ano marcado com uma entrevista de vida a Carlos Moreira da Silva. As "Conversas com CEO" começam nesta semana, dia 13 de Setembro, e em breve vamos ter, como já é tradição, três conferências, uma sobre ambiente, outra sobre o pilar social e a terceira sobre governação. O ano da Sustentabilidade termina com a Grande Conferência na Primavera, altura em que serão também entregues os Prémios de Sustentabilidade.