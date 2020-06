Coesão e Reformas indicou esta quinta-feira que o empréstimo que Bruxelas vai lançar no âmbito do plano de recuperação económica após a pandemia será pago "no longo prazo" e com um forte contributo de impostos e taxas relacionados com o ambiente.

Elisa Ferreira salientou que "não se trata de impostos europeus que os cidadãos passem a pagar" e deu como exemplo a eventual tributação do fuel dos aviões pelo mecanismo de imposição das emissões, assinalando que esta é uma área nova que se pode fazer a nível europeu.



"Seria mais difícil um país tomar uma inciativa sobre isso", disse Elisa Ferreira.



A comissária avançou também que faria sentido tributar alguns produtos financeiros "que são produtos globais", ou aplicar novas taxas para plásticos.