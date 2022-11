“Estamos focados em atingir a neutralidade carbónica em 2024”

O principal desafio que a sustentabilidade coloca à APCER - Associação Portuguesa de Certificação centra-se no seu próprio propósito estratégico, composto por três elementos: pessoas, qualidade e sustentabilidade. "A nossa preocupação é cuidar da qualidade e da sustentabilidade da vida das pessoas", refere José Leitão, CEO da APCER.



Neste sentido, a entidade traçou objetivos diferenciadores para cumprir cada uma das três vertentes da sustentabilidade, nomeadamente a ambiental, a social e a de governance.



"Para a vertente ambiental, estamos essencialmente focados em atingir neutralidade carbónica da nossa empresa em 2024", refere o CEO, que dá conta ainda de que a entidade certificadora tem um projeto já implementado para tornar a organização paper free e completamente digital. Em terceiro lugar, para ajudar o ambiente, a APCER optou por implementar o teletrabalho em permanência, "de forma a conseguirmos reduzir a nossa pegada carbónica".

Conciliar vida pessoal e trabalho

Do ponto de vista social, estão estipulados dois grandes pilares. "O primeiro pilar é a conciliação entre vida profissional, pessoal e familiar dos nossos colaboradores e temos uma política bem definida para isso. Em segundo lugar, termos uma política de educação que abrange todos os nossos colaboradores, de forma a que possam prosseguir estudos a todo e qualquer nível", explica José Leitão.



Finalmente, na questão da governance, a APCER tem órgãos de supervisão, órgãos de gestão e também órgãos consultivos "que nos permitem estar articulados com a sociedade", refere o CEO.





A APCER é uma organização de prestação de serviços mais conhecida por ser um organismo certificador, que desde há muitos anos trabalha áreas de atividade que contribuem para os três pilares. Por exemplo, no pilar ambiental, a APCER faz certificação de sistemas de gestão ambiental, faz a verificação da pegada de carbono e ajuda as empresas a desenvolverem indicadores na área ambiental.



No domínio social, faz certificações de responsabilidade social, tanto em Portugal como noutros países, com particular predominância na China. Relativamente à área de governance, recentemente a Associação Portuguesa de Certificação começou a fazer certificações também no domínio da prevenção da corrupção.

Sustentabilidade é um imperativo

Para José Leitão, a sustentabilidade é uma questão premente nos dias de hoje e deixa uma mensagem a todos os stakeholders: "A sustentabilidade não é atualmente facultativa, não é voluntária, nem é um 'nice to have'. É de facto um imperativo e é um imperativo que, em conjunto, todos conseguiremos obter num prazo curto e de uma forma eficaz, quer seja na nossa vida pessoal e familiar, quer seja na nossa vida profissional. Penso que teremos um sucesso conjunto de toda a comunidade".





Sobre a iniciativa Negócios Sustentabilidade, que entra agora na sua terceira edição, José Leitão diz ser "uma iniciativa meritória" por três principais razões: "A primeira porque permite uma consciencialização pela comunidade empresarial e por outros stakeholders da questão da sustentabilidade. Em segundo lugar, porque esta iniciativa permite um estabelecimento de sinergias e pontes entre as organizações que aderem a esta iniciativa. E em terceiro lugar porque é uma fonte de conhecimento atualizado sobre os temas da sustentabilidade que são extremamente pertinentes nos dias que correm".