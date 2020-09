FINANÇAS SUSTENTÁVEIS | Novos Paradigmas de Financiamento nos Mercados

No dia 16 de Setembro às 15h00 realiza-se a conferência Governance 20 | 30 – O Papel das Finanças e da Tecnologia para um Mundo Mais Sustentável. Assista em direto através do site e do Facebook do Jornal de Negócios.

PROGRAMA

Conferência Digital

16 de setembro de 2020





15h00 BOAS-VINDAS

André Veríssimo, Diretor, Jornal de Negócios

15h05 KEYNOTE SPEECH

João Wengorovius Meneses, Secretário-Geral, BCSD

(integra o painel de debate após apresentação)

15h25 PAINEL DE DEBATE

António Martins da Costa, Membro do Conselho de Administração Executivo EDP

Francisco Veloso, Diretor (Dean) Imperial College Business School

Isabel Ucha, Managing Board Member, Euronext e CEO, Euronext Lisbon

Miguel Maya, Presidente da Comissão Executiva, Millennium bcp