Incêndios: “Drones têm raio de ação de 100 km”, diz Matos Fernandes

A Força Aérea vai comprar 12 drones, financiados pelo Fundo Ambiental, que este verão vão servir para reforçar a vigilância aos incêndios florestais, mas que no próximo ano, garante o ministro do Ambiente, poderão ser usados para auxiliar no combate.