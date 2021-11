Isabel Ucha: “Um dos pilares da Euronext é o apoio e a mobilização do financiamento sustentável”

A CEO da Euronext defendeu no primeiro encontro do Conselho Estratégico do Prémio Nacional de Sustentabilidade do Jornal de Negócios a importância de existir um grande foco na transição energética e na proteção climática, mas chamou a atenção para a necessidade de alcançar uma economia mais justa.