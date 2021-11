João Pedro Oliveira e Costa: “No papel somos fantásticos, o desafio é a concretização”

Para o CEO do BPI é necessário "que exista uma consciência de todos para a importância da transição e da descarbonização da economia portuguesa. É inevitável. É um processo no qual todos devem estar implicados, a sociedade, as empresas e o Estado. Por esse motivo, o melhor, no entender de João Pedro Oliveira e Costa é "começar já com essa mudança", mas alerta que o grande desafio que Portugal enfrenta, neste tema como na maioria de outras situações, é a concretização. "No papel somos fantásticos, o tema é a concretização."