“Não é possível tratarmos de pessoas sem o fazermos de forma sustentável”

Como prestador de cuidados de saúde, a CUF tem objetivos de sustentabilidade que atravessam as três dimensões do ESG (ambiental, social e governação, sigla em inglês). "Para nós, não é possível desenvolvermos a nossa atividade centrada no tratamento e acompanhamento de pessoas ao longo da sua vida sem o fazermos de uma forma sustentável, quer na perspetiva ambiental, quer na perspetiva social, quer na perspetiva de governação", refere Rui Diniz, CEO da CUF, que acrescenta: "É isto, aliás, que temos vindo a fazer ao longo dos últimos 76 anos e que pretendemos continuar a fazer no futuro."



A nível interno, o trabalho incide também nas várias dimensões da sustentabilidade. Na dimensão social, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional está no cerne das preocupações. "É muito importante que todos os que aqui trabalhamos consigamos atingir os nossos objetivos pessoais e profissionais em simultâneo. Esse é um objetivo que nos levou a lançar a certificação como empresa familiarmente responsável", sublinha o CEO.



Na dimensão ambiental, a CUF está a trabalhar para reduzir a pegada ambiental da organização. Tal passa por áreas tão diversas como melhorar a frota automóvel, assim como implementar projetos associados à redução de gases anestésicos. "São gases poluidores, mas estamos em projeto para garantir que reduzimos o seu impacto", explica Rui Diniz.



A CUF tem também projetos no âmbito da redução da água e da produção autónoma de energia. O CEO dá conta de que "esperamos que, até 2025, em todas as nossas unidades, haja capacidade de produzir autonomamente energia. É um objetivo em que estamos muitíssimo centrados. No âmbito da redução de água já conseguimos uma redução de 9% no nosso consumo de água entre 2020 e 2021". A redução deste consumo é um objetivo que considera particularmente relevante dada a seca persistente em que vive o país.



O CEO reforça ainda que este é um desafio que não se supera sozinho e que "ninguém pode ficar de fora do desafio da sustentabilidade". "Cada um de nós tem de contribuir na medida das suas possibilidades. Mas se todos o fizermos em conjunto o impacto será sem dúvida muito maior", refere.



No que toca à iniciativa levada a cabo pelo Jornal de Negócios na área da sustentabilidade, David Diniz salienta que "é muito positiva, porque permite dar visibilidade ao que algumas das maiores empresas em Portugal estão a fazer e dessa forma forçar que cada um de nós comunique da melhor forma possível o que estamos a fazer". Para além disso, "também constitui um incentivo para que muitas outras empresas possam desenvolver e dinamizar iniciativas no mesmo sentido".