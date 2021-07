Não faz sentido desenvolver atividades novas sem sustentabilidade

"Neste momento, está a ser ultimado o plano estratégico de resíduos sólidos urbanos até 2030, que vai ser o nosso roadmap, e vai definir os objetivos, a trajetória e os meios para atingir esses objetivos", refere Emídio Pinheiro, presidente da EGF, empresa do Grupo Mota-Engil. Estas metas ambientais foram definidas pela União Europeia e depois adaptadas a Portugal.





Sublinha que este roadmap requer a participação dos cidadãos, enquanto agentes do processo e agentes de mudança, das empresas que fazem parte deste ecossistema, das autarquias locais e do Governo central, que tem os meios para atuar. Mas para Emídio Pinheiro, é o conceito de cidadania, onde tudo começa, que interessa.



"Valorizamos muito a participação dos cidadãos e estamos em permanente contacto e em campanhas de divulgação, para que os cidadãos estejam não só comprometidos como façam as suas ações cada vez mais bem feitas", disse Emídio Pinheiro.

Inovar sustentável

Segundo Emídio Pinheiro, na inovação, o ponto de partida são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, e, através de processos de interiorização, as empresas podem definir os seus próprios objetivos e como é que os querem atingir. Mas adverte que "inovar não é só pôr tecnologia em cima. Inovar pode ser uma alteração de processos, maneiras diferentes de abordar os problemas, sempre numa ótica de sustentabilidade".



Deu como exemplos de inovação da EGF a aplicação Recycle BinGo, que é uma ligação direta ao cidadão para aumentar a reciclagem de resíduos, e a campanha Toneladas de Ajuda, que se dirige às instituições de solidariedade social em que o correto tratamento dos resíduos produzidos é premiado.



Para Emídio Pinheiro, a sustentabilidade deve fazer parte do nosso ADN, "não faz sentido desenvolvermos atividades novas que não sejam completamente influenciadas pelos sistemas da sustentabilidade, em que temos de poupar nos recursos, ser mais eficientes, inovadores, próximos dos cidadãos, valorizar as pessoas, tudo isto que está incluído nestes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável".