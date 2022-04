O papel das grandes empresas na sustentabilidade

A Allianz tem uma das maiores carteiras de investimentos em termos de seguradoras e tem como prioridade a sustentabilidade, "há muitos anos", frisou Line Hestvik, chief sustainability officer da Allianz, que falou sobre o papel das grandes empresas. Na estratégia da Allianz está a incorporação dos critérios de sustentabilidade em todas as operações, desde os seguros à gestão de património e investimentos, e incluindo os colaboradores e "stakeholders".Line Hestvik referiu que em julho de 2021 a empresa juntou-se com sete outras seguradoras para formar a Net-Zero Insurance Alliance (NZIA), considerada uma golden standard pela ONU, e que tem como objetivo ser "um parceiro fiável em termos de sustentabilidade". "Queremos ser um modelo na busca de uma economia de carbono líquido zero", assinalou.Os dados mais recentes sobre o clima dizem que é preciso agir já mesmo com condicionalismos como a pandemia, a situação geoestratégica, as crises económica e sociais. A sustentabilidade tornou-se um grande tema há um par de anos e "tornou-se mais importante na sociedade, nas finanças, nas empresas e nas pessoas".