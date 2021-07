O valor da diversidade

"Cada vez mais a sociedade é um importante stakeholder dentro das organizações, para isso, as empresas têm dedicado cada vez mais tempo à definição de políticas de sustentabilidade a médio-longo prazo", diz Luís Urmal Carrasqueira, diretor-geral da SAP Portugal.



No domínio da sustentabilidade, a SAP estabeleceu como meta para atingir a neutralidade carbónica o ano de 2025, as políticas implementadas permitiram a antecipação para 2023 e há 14 anos que a empresa lidera o Dow Jones Sustainability Indices para as empresas de software. Em relação às Nações Unidas, foi das primeiras empresas a subscrever os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).



"Recentemente assumimos o compromisso de sermos um agente para ajudar a tornar mais rápida a implementação dos ODS, para isso vamos criar indicadores de sustentabilidade em todas as nossas soluções. Pensamos que, enquanto empresa, queremos ser um exemplo, e também queremos ajudar a transformar o mercado", sustenta Luís Urmal Carrasqueira.



O gestor recorda ainda uma iniciativa da SAP chamada "5&5 by ’25", que pretende alocar, "nos próximos cinco anos, 5% das nossas despesas elegíveis em empresas sociais ou sustentáveis, o que terá um impacto de 60 milhões de euros. Se as 500 maiores empresas da Fortune fizessem o mesmo, estaríamos a criar um impacto de 25 mil milhões de euros no mercado das empresas sociais e sustentáveis, e claramente iríamos incentivar muito a inovação", diz Luís Urmal Carrasqueira.

Cadeia de valor sustentável

Refere ainda que hoje as equipas de gestão são cada vez mais avaliadas pela qualidade das políticas sustentáveis e Luís Urmal Carrasqueira observa que a sustentabilidade, que "estava alocada a órgãos diretivos ou alguns órgãos de conselho de administração, cada vez mais é do pelouro do CEO". Sublinha ainda que uma "empresa não existe por si só, uma empresa existe dentro de uma cadeia de valor e essas políticas têm de ter capacidade de influenciar não só a jusante como a montante, para que sejam efetivas, e com isto está-se a transformar a médio-longo prazo e a tornar o mercado cada vez mais sustentável".





Luís Urmal Carrasqueira fez ainda referência à diversidade, que é um tema muito importante em termos de sustentabilidade. "Quanto mais as empresas criarem espaços seguros para as pessoas de diferentes raças, credos, preferências e etc., mais vão também incentivar as pessoas a que sejam elas próprias, se tornem mais criativas e, em conjunto com os outros, criem soluções únicas."