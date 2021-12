Sofia Reis Jorge: “A sustentabilidade está o nosso ADN”

A nossa fábrica da Caima, que é a única em Portugal e uma das poucas na Europa a produzir pasta solúvel para a utilização na produção de têxteis, o que garante vantagens ambientais enormes quando comparada com fibras sintéticas de origem petroquímica e fibras naturais de algodão. Sofia Reis Jorge, diretora-executiva de Sustentabilidade, Risco e Comunicação da Altri

Atualmente com três fábricas a operar em Portugal, a Celbi, a Caima e a Biotek, a Altri tem uma capacidade de produção superior a um milhão de toneladas e faz a gestão de cerca de 86 mil hectares de floresta certificada no país. "O Grupo Altri sempre identificou a sustentabilidade como elemento fundamental da sua cultura e da sua forma de operar. Está no nosso ADN, está intrínseco na nossa organização há muitos anos. Como tal, identificamos quatro vetores estratégicos de desenvolvimento: desenvolver e valorizar a floresta; apostar na excelência operacional e na inovação tecnológica; valorizar as pessoas; e afirmar a sustentabilidade", começa por explicar Sofia Reis Jorge, diretora-executiva de Sustentabilidade, Risco e Comunicação da Altri.Neste sentido, o investimento na investigação e desenvolvimento de produtos sustentáveis é uma das suas apostas. "É o caso da nossa fábrica da Caima, que é a única em Portugal e uma das poucas na Europa a produzir pasta solúvel para a utilização na produção de têxteis, o que garante vantagens ambientais enormes quando comparada com fibras sintéticas de origem petroquímica e fibras naturais de algodão", exemplifica. E tal deve-se, reforça Sofia Reis Jorge, porque "nós atuamos no mercado das commodities e é fundamental preservar o melhor possível os nossos recursos num setor extremamente competitivo como o nosso".Para além dos investimentos realizados, a empresa está comprometida com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e lançou, nesse sentido, o seu Compromisso 2030, destacando neste documento "os ODS que são para nós os mais relevantes, ou seja, aqueles em que nós sentimos que é mais pertinente e mais importante a nossa atuação: a água, a energia renovável, proteger a vida terrestre, a produção e o consumo sustentáveis, o trabalho digno e crescimento económico e a igualdade de género", salienta a diretora-executiva de Sustentabilidade.A empresa participa ao longo do ano em diversas iniciativas de sustentabilidade, como no Negócios Sustentabilidade 20|30, entre outras, mas aponta para o seu relatório de sustentabilidade como o principal meio de comunicação que dá a conhecer a sua ação nesta área. "É um relato fidedigno daquilo que nós somos. É neste relatório que informamos todos os nossos stakeholders, todas as nossas partes interessadas, sobre quais são os nossos objetivos, de que forma é que os atingimos e como é que os alinhamos com as pessoas, com o planeta e com a prosperidade", finaliza Sofia Reis Jorge.