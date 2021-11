Steven Braekeveldt: “É um problema global. Todos temos de o solucionar em conjunto”

O CEO do Grupo Ageas Portugal, Steven Braekeveldt, é um dos Membros do Conselho Estratégico do Prémio Nacional de Sustentabilidade do Jornal de Negócios. Na primeira reunião deste Fórum ESG, o gestor aborda os desafios que a sustentabilidade coloca à economia.