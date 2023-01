Stuart Kirk: “Sem crescimento económico não há ESG”

Stuart Kirk faz uma apresentação desafiadora que obriga a uma reflexão fora das fronteiras habituais das abordagens que têm sido feitas ao tema da sustentabilidade. Um discurso diferenciador para investidores, reguladores e gestores. A não perder.





Ao longo do dia, a Conferência sobre Governação, do Negócios Sustentabilidade 20|30 aborda vários temas, como os desafios que a taxonomia coloca no domínio da sustentabilidade na comparação de inúmeros indicadores e as dificuldades que as empresas vão enfrentar.





Entre outros temas está o da oferta e da procura de novos produtos financeiros ESG que estão a ser criados, uns para irem atrás da procura e outros para induzir a poupança verde, bem como as tendências da tecnologia e da transformação digital e as portas que abre para a sustentabilidade e para a usarmos na mitigação e na adaptação do ambiente e social.





Por último, debruçam-se sobre a comunicação, que é tratada como um pilar fundamental, e a relevância da comunicação interna para promover a ética e o espírito de empresa.