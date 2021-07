“Urgência e necessidade de mudança”

"É fundamental neste momento trazermos e dar palavra às pessoas mais novas, para quem o futuro, embora pertença a todos, é ainda mais daqueles que são mais novos e que têm aqui uma palavra muito importante a dizer e que devem ser envolvidos, com a sua capacidade acrescida de pensar coisas novas, pensar de forma diferente e, portanto, inovar na área da sustentabilidade", disse Afonso Arnaldo, partner da Deloitte, que é knowledge partner na iniciativa Negócios Sustentabilidade 20|30.





Afonso Arnaldo explica que a sustentabilidade é vista na Deloitte segundo duas perspetivas. A primeira é uma área de negócio que tem a ver com o apoio e consultadoria aos clientes no sentido de os apoiar neste objetivo da sustentabilidade.



Depois, a procura interna de sustentabilidade, e, por exemplo, a nível global, a Deloitte assumiu que até 2030 atingiria a neutralidade carbónica, através do seu programa World Climate. Este programa envolve objetivos internos em termos de deslocações, dos consumíveis, mas também tenta incluir as pessoas e os fornecedores da Deloitte através de iniciativas que ocorram no espaço da empresa, ou iniciativas que as pessoas levem para casa e que adotem no seu dia a dia, como objetivos na área da sustentabilidade.



Iniciativas de sustentabilidade e inovação são duas ideias que casam muito bem neste momento. "Primeiro temos de ter perfeita noção de que vivemos um momento em que temos de mudar, e se não mudarmos, não teremos o que temos hoje nos próximos tempos e cada vez mais no curto prazo. Como tal, temos por um lado um sentido de urgência, por outro, um sentido de necessidade de mudança", diz Afonso Arnaldo.

As práticas de gestão

Acrescenta que quando diz inovação significa que esta passa por todos os setores, na gestão de uma empresa ou de uma sociedade. "A gestão da empresa implica desde mudanças na área logística até mudanças na conceção dos produtos que produzimos, na engenharia dos produtos, até uma alteração com inovação naquilo que é a nossa atuação no dia a dia, enquanto indivíduos. Portanto, temos muito espaço para a inovação, nestes momentos de mudança e urgência", considera Afonso Arnaldo



O impacto da sustentabilidade nas práticas de gestão "é incontornável e não é por acaso que ouvimos falar em Green Deal, green bonds, green governance". Este, por exemplo, significa pensar o futuro das empresas, não apenas no curto prazo, mas projetar o que se quer das empresas a um prazo mais longo e tendo em conta os temas da sustentabilidade.



Afonso Arnaldo revela que a regulação da União Europeia vai obrigar "os fundos a manifestarem e demonstrarem ao mercado onde fazem os seus investimentos tendo em conta a sustentabilidade".



"As empresas têm um papel fundamental a desempenhar nesta equação, isto porque são elas os influenciadores, são elas que trazem para o mercado as ofertas de produtos e de serviços que vão ser consumidos pela comunidade e, como tal, essas ofertas têm de à partida ser já de si sustentáveis".