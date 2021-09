A economia circular é um tema incontornável na sociedade

A economia circular surge como uma solução incontornável para ajudar a aliviar o impacto das alterações climáticas, na medida em que assenta nos princípios da reciclagem e reutilização dos materiais. E este é um compromisso que convoca toda a sociedade.



O tema foi debatido na talk "Economia Circular: reinventar os modelos de negócio", organizada pelo Jornal de Negócios a 16 de setembro, naquele que é o segundo ciclo de talks da publicação sobre sustentabilidade.



O painel contou com a participação de Helena Pereira, presidente da Fundação Ciência e Tecnologia; Fernando Ventura, diretor de Projetos de Eficiência e Inovação Ambiental da Jerónimo Martins; Natan Jacquemin, fundador da NÃM; e Paulo Lemos, membro da Direção-Geral do Ambiente da União Europeia e ex-secretário de Estado do Ambiente. A moderação esteve a cargo de Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios.



O caminho de transição para uma economia circular está ainda muito no início e todos os setores têm de se adaptar, com alguns a terem uma pegada mais pesada do que outros, segundo o Plano de Economia Circular da UE, como é o caso dos geradores de plásticos, têxteis e eletrónica, assim como das áreas da construção e alimentação, em que neste caso se sabe que 1/3 de tudo o que é produzido é desperdiçado.



"Não podemos extrair mais recursos do que o que o planeta nos pode dar anualmente. À conta disto estamos a contrair um empréstimo às gerações futuras. E está provado que através da economia circular conseguiremos atingir o duplo objetivo de reduzir as emissões de CO2 e o consumo de recursos. O último relatório do Circularity Gap prevê que se houver uma transição para a economia circular conseguiremos reduzir 39% das emissões de CO2 e reduzir em 28% a procura de novos materiais", assinalou Paulo Lemos.



Reveja a Talk aqui