Digital e Inteligência Artificial: Estratégia de gamificação para a reciclagem

Vencedor

EGF Recycle Bingo

N.º de candidaturas - 6



O balanço do júri

"As candidaturas focaram-se em três componentes importantes como a mobilidade, a sensorização e a digitalização", Arlindo Oliveira, presidente do júri.



A Recycle Bingo é uma aplicação que concede prémios a quem recicla numa mistura de gamificação e experiência. Usa os mecanismos de sensorização e de geolocalização com a componente de mobilidade, o acesso à informação em qualquer lado de forma flexível através de uma aplicação e a interligação com sistemas de informação centralizados e globais.



Em termos práticos faz o reconhecimento da presença do cidadão junto ao ecoponto com as suas embalagens para reciclar, feito o check-in, preenchem-se os cartões do jogo e recebem-se ecomoedas, que podem ser transformadas em prémios físicos ou vouchers de desconto em supermercados, lojas multimédia, ou equipamento desportivo.



"Tem ainda jogos divertidos para fazer em casa, como os ‘sábios’ que é o planeta terra em realidade aumentada e ainda vídeos pedagógicos que explicam as principais dúvidas e questões relacionadas com a reciclagem e com os resíduos urbanos", refere Ana Loureiro, diretora de comunicação da EGF. Esta campanha e a aplicação Recycle Bingo contaram com o apoio do Fundo Ambiental e da ENEA 2020.



A EGF é uma empresa holding que participa em 11 empresas concessionárias de recolha de resíduos sólidos e urbanos e que trata os resíduos sólidos e urbanos de 174 municípios, cerca de 2/3 da população portuguesa, referiu Emídio Pinheiro, presidente do conselho de administração da EGF.