Eco-hotel de luxo vai nascer em Santiago do Cacém num investimento de 1,3 milhões

A portuguesa Tellus vai construir um eco-luxury hotel em São Francisco da Serra, no concelho de Santiago do Cacém, que será um projeto-piloto na área do turismo sustentável.O hotel representa um investimento de 1,3 milhões de euros, dos quais 500 mil euros provêm de um financiamento EEA Grants, um mecanismo financeiro com fundos da Islândia, Liechtenstein e Noruega para apoiar projetos em 15 países europeus com o objetivo de "uma Europa mais igual, em termos sociais e económicos".Laura Moreira, co-fundadora da Tellus, indica ao Negócios que a nova unidade de turismo rural será de quatro estrelas e terá no total 12 quartos, incluindo quatro suites e quatro casas modulares, para além de um bar e de um spa.A Tellus nasceu em 2017, então como empresa de consultoria, mas "foi evoluindo para a consultoria em sustentabilidade e agora decidiu avançar com este projeto". O empreendimento é um projeto da Tellus em parceria com a norueguesa Reframe Arkitektur.A nova unidade de eco-turismo de luxo será construída num terreno de quatro hectares adquirido pela empresa "há cerca de três anos", adianta Laura Moreira.O projeto terá por base o conceito de economia circular, que será aplicado quer no design quer na construção, incluindo a escolha dos materiais."O empreendimento não terá um único tijolo. E apenas terá cimento nas fundações", refere a co-fundadora da Tellus.



O conceito, explica, passa por poder reutilizar os materiais. "Se daqui a, digamos, 15 anos o hotel for desmantelado, não haverá impacto".



Paralelamente, a Tellus pretende dar fomação a outros hoteleiros ou gestores de negócios para apoiar a transição para um modelo circular de economia.



Neste momento, "estamos na fase de entrega dos projetos de especialidade" e, diz Laura Moreira, "esperamos iniciar a construção em julho". O processo de construção, modular, permite que as obras sejam mais rápidas e a empresa estima que a unidade esteja concluída em oito meses, a tempo da abrir portas ao público a 22 de abril do próximo ano.