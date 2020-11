Mercadona investe mais de 140 milhões para reduzir o plástico

A Mercadona planeia planeia investir mais de 140 milhões de euros nos próximos cinco anos, numa estratégia para reduzir o plástico ao longo da cadeia.





No âmbito do compromisso "Dizer Sim a Cuidar Mais do Planeta" e da Estratégia 6.25, a retalhista tem três objetivos: reduzir em 25% o plástico, tornar todas as embalagens de plástico recicláveis e reciclar todos os resíduos de plástico.





A empresa criou uma equipa de trabalho multidisciplinar para identificar e definir as mudanças a implementar nos diferentes processos da cadeia de montagem para a redução de plástico. Esta equipa é composta por trabalhadores dos departamentos de Lojas e Prescrição Perecíveis, Obras e Expansão, Prescrição Secos e Informática, Logística, Financeiro e Relações Externas, que estão a definir as embalagens do futuro, coordenar com os fornecedores, adaptar as lojas e a melhorar a gestão de resíduos e logística.





Nos últimos dois meses, a Mercadona adaptou 72 lojas e transformou-as em Lojas 6.25, nas quais pretende ouvir as opiniões dos clientes e trabalhadores relativamente a estas ações. Durante este período, foram recebidas mais de 1.300 sugestões e opiniões, que deverão contribuir para melhorar as diferentes ações.





As Lojas 6.25 encontram-se atualmente distribuídas por todas as províncias espanholas e, em Portugal, encontra-se em Matosinhos (distrito do Porto), e este modelo continuará a expandir-se por toda a cadeia ao longo do próximo ano.